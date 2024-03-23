Из-за теракта в Москве на трассе М-12 усилят безопасность.

На трассе М-12 Восток, которая проходит через Владимирскую область, а также на других трассах сети "Автодор", был введен режим повышенной готовности. Это связано с трагедией, произошедшей в "Крокус Сити Холле". В связи с этим, служба помощи на дорогах работает в усиленном режиме, как сообщила компания в пятницу, 22 марта, через Telegram-канал.Для обеспечения безопасности на дорогах введены дополнительные проверки, и автомобилистов просят относиться с пониманием по данной ситуации. Компания "Автодор" также напоминает о возможности вызова аварийных комиссаров по круглосуточному номеру *2323.