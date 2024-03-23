Государственные флаги приспустили над административными зданиями Владимирской области после теракта в «Крокусе». В городах региона на рекламных баннерах появилось изображение горящей

Государственные флаги приспустили над административными зданиями Владимирской области после теракта в «Крокусе». В городах региона на рекламных баннерах появилось изображение горящей свечи памяти, владимирцы приносят цветы к Вечному огню на площади Победы и к мемориалу «Скорбящие ангелы» на Октябрьском проспекте, рассказали в пресс-службе правительства. Ранее губернатор Владимирской области выразил соболезнования семьям, где есть пострадавшие или