В посёлке Боголюбово посиделки с алкоголем закончились трагедией.

Как сообщает Следственный Комитет по Владимирской области, ночью 15 марта в одном из домов распивали спиртное. По данным следствия, оба участника инцидента ранее имели судимость. По версии обвиняемого, поводом для ссоры стала ревность.В ходе драки подозреваемый взял нож и нанёс несколько ран оппоненту. Потерпевший скончался в госпитале. По подозрению в убийстве задержали 43-летнего мужчину, проживающего в Суздальском районе. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», проводятся судебные экспертизы и следственные мероприятия.