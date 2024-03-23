Во Владимирской области завершается региональный этап Чемпионата Профессионалы Наша съемочная...

Во Владимирской области завершается региональный этап Чемпионата "Профессионалы"Наша съемочная группа побывала на площадках, где студенты демонстрируют свое мастерство. Подробности у Полины Лаптевой.Успеть за 3 дня или 22 рабочих часа. Анастасия Малькова, - студентка авиамеханического колледжа тщательно обрабатывает порог и двери автомобиля. Девушка учится на автомеханика. Говорит, что конкурировать с юношами оказалось сложновато. Но так - даже интереснее. Себе дала слово - справиться с любыми сложностями.Анастасия Малькова, студентка ВЛГК им. Советкина:- Запчасти какие-то очень тяжелые и инструменты тоже тяжелые, - только в этом сложность. Мы варили, рихтовали, сейчас шпаклюем.Условия в этой мастерской близки к реальному автосервису.Дмитрий Красанцев, эксперт, мастер производственного обучения ВЛГК им. Советкина:- Наша мастерская - единственная во Владимирской области. Ближайшие - это Москва и Нижний Новгород. У нас сейчас дефицит на рынке труда газовщиков. Потому что есть перебой с запасными частями. Все, кто после Чемпионата пожелают работать в кузовном ремонте, - будут работать.А на этой площадке студенты колледжей мастерят беспилотники. Важно успеть сделать вовремя и качественно. Ребята самостоятельно разрабатывают план полета, управляют Эф Пи Ви - дронами и беспилотниками самолетного типа.Каждый из БПЛА оснащен камерой и радиопередатчиком. Беспилотник должен пролететь по трассе, не задев элементы.Екатерина Шмелева, эксперт, методист по эксплуатации БПЛА:- Обязательно присутствует пилот, который управляет аппаратом с помощью пульта, либо он заранее запрограммировал аппарат, который выполняет заданную программу в режиме автономного полета.На заключительном этапе эксперты вносят изменения в конструкцию БПЛА, а студентам нужно их выявить и исправить поломки. Соревнования открывают перед ребятами возможности для развития, а также дают право на выход в следующий, - межрегиональный этап.Полина Лаптева, Андрей Синягин "Вести-Владимир".