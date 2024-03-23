Во время теракта в «Крокус Сити Холл» находились около 6000 зрителей. Среди них - житель Мурома Владимирской области 55-летний Игорь Грушин.

Во время теракта в «Крокус Сити Холл» находились около 6000 зрителей. Среди них — житель Мурома Владимирской области 55-летний Игорь Грушин. С подробностями — vlad.aif.ru.«Думали, что шоу начинается»Игорь, машинист по профессии, и его друг Дмитрий купили билеты на концерт группы «Пикник» ещё месяц назад.После обеда приехали в Москву, погуляли по столице и в 19.40 уже были на своих местах — кресла 22 и 23 в бельетаже.«Мы сверху находились (в бельетаже. — Прим.авт), фотографировались, позировали друг другу. Минут за десять до начала концерта зал начал заполняться. А в 19.55 послышались какие-то выстрелы. Мы подумали, что это шоу начинается, — рассказывает Игорь Гришин. — Ещё минуты через три ворвался человек с автоматом и начал стрелять вдоль стены. Потом — взрывы».Игорь признался, что чувство страха у него притупилось.«Посмотрели вниз — люди падать начали. Началась паника — недолго, секунд 10-15. Димка тоже лёг между кресел. А я стою — до последнего думал, что это шоу».«Помню охранника. Наверно, остался там лежать...»Через несколько минут выстрелы стихли. И недалеко от места, где стоял террорист, началось возгорание от брошенного коктейля Молотова.«Димке говорю: а теперь валим отсюда. Он поднял лежавших впереди людей, и мы вышли. Молча. Без паники».Уже в коридоре зрители попали в людской поток и чудесным образом оказались не у центрального входа, где тех, кто пытался уйти, встречали с автоматами, а у заднего запасного выхода.«Благо машину мы припарковали у самого здания, сразу её нашли. И тут девчушка лет 22 к нам прилипла, денег предлагала, только чтобы мы ее оттуда вывезли. Какие уж тут деньги! Все выбежали без курточек! От них только вон номерок остался», — собеседник показал жетон с 4551.Игорь вспоминает, что им какие-то чудом удалось выехать до того момента, когда всю территорию вокруг «Крокуса» оцепили, и что их машина не попала под обстрел. Рядом с их авто медики оказывали помощь раненому человеку.После Балашихи, вспоминает Игорь, телефон начал разрываться от звонков друзей и близких. Домой приехали около трех часов ночи.«До сих пор не могу поверить, что все это произошло. Вспоминаю охранника, который на входе меня осматривал. Коренастый паренек. Наверное, там остался лежать...», — говорит муромлянин.