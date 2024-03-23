Житель Владимирской области сдал в ломбард телевизор из арендованной квартиры, за что был задержан...

Житель Владимирской области сдал в ломбард телевизор из арендованной квартиры, за что был задержан полицейскимиВ отношении 20-летнего жителя Камешковского района завершено расследование уголовного дела.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, обвиняемый долгое время арендовал квартиру у жителя города Коврова. В заключенном договоре аренды были прописаны условия и сумма оплаты.В декабре 2023 года хозяин квартиры приехал проверить жилплощадь. Как выяснилось, квартиросьемщик без предупреждения завел кошку. Владелец квартиры не одобрил появление домашнего животного и предложил молодому человеку, по истечении срока договора в январе 2024 года съехать."Безработный обвиняемый, понимая, что ему нужно искать новое жилье и заплатить за него, в начале января текущего года вынес из арендованной квартиры телевизор стоимостью более 9 000 рублей, который сдал в ломбард. С квартиры быстро съехал, оставив ключи в почтовом ящике", - пояснили в ведомстве.Обнаружив пропажу, собственник обратился в полицию. Злоумышленник был оперативно задержан полицейскими, а телевизор изъят из ломбарда и возвращен законному владельцу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений