Житель Юрьев-Польского района отправится в колонию за хранение более 5 килограммов конопли. В...

Житель Юрьев-Польского района отправится в колонию за хранение более 5 килограммов конопли.В отношении 60-летнего жителя Юрьев-Польского района вынесен приговор. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркосодержащих растений в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ).Выяснилось, что в мае 2023 года мужчина заказал в интернете семена конопли, которые посадил в поле вдали от дома. В период всего лета (по сентябрь 2023 года) раз в месяц он приходил на участок, чтобы проверить состояние растений.Когда кусты конопли выросли, осужденный оборвал с них ветки с листвой и соцветиями, перенес к себе в хозяйственную постройку, расположенную рядом с домом, для личного употребления."Злоумышленник хранил незаконное приобретение до момента приезда сотрудников полиции, масса изъятых правоохранителями наркотических частей растений конопли в высушенном виде превысила 5, 6 кг ", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Виновному назначено 3 года исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com