Жителей Владимирской области приглашают к участию в творческом конкурсе к 9 Мая
Музей Победы...
Жителей Владимирской области приглашают к участию в творческом конкурсе к 9 Мая
Музей Победы приглашает жителей Владимирской области присоединиться к Международному конкурсу рисунков «Открытка Победы». Организаторы предлагают всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. В этом году ключевая тема конкурса – «Подвиг Народа».
Как сообщили в Музее Победы, участникам предлагают нарисовать на открытках людей, которые внесли свой вклад в общую Победу. Героями рисунков могут стать фронтовые корреспонденты и писатели, актеры и музыканты агитбригад, врачи и медсестры, колхозники и рабочие, учителя и библиотекари, музейные работники и многие другие. Участники могут нарисовать и членов своей семьи — прадедушек и прабабушек, а также педагогов из родной школы или университета, уроженцев родного края или даже героев экспозиции «Подвиг Народа».
Как подать заявку?
Подать заявку на конкурс можно до 15 апреля. Для этого необходимо подготовить рисунок в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, коллаж, компьютерная графика и др.). Жюри будет оценивать оригинальность и эмоциональность работ. Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и среди взрослых — старше 18 лет.
Интернет-пользователи смогут выбрать любую открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы. Также пользователи смогут принять участие в открытом голосовании на «Приз зрительских симпатий» и выбрать понравившийся рисунок.
Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.
Итоги конкурса будут подведены 2 мая. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров.
В 2023 году юные жители Владимирской области стали первыми участниками конкурса открыток ко Дню Победы.
Подробная информация на странице конкурса
Фото: Правительство Владимирской области