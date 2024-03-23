Жителей Владимирской области приглашают к участию в творческом конкурсе к 9 Мая Музей Победы...

Жителей Владимирской области приглашают к участию в творческом конкурсе к 9 МаяМузей Победы приглашает жителей Владимирской области присоединиться к Международному конкурсу рисунков «Открытка Победы». Организаторы предлагают всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 Мая. В этом году ключевая тема конкурса – «Подвиг Народа».Как сообщили в Музее Победы, участникам предлагают нарисовать на открытках людей, которые внесли свой вклад в общую Победу. Героями рисунков могут стать фронтовые корреспонденты и писатели, актеры и музыканты агитбригад, врачи и медсестры, колхозники и рабочие, учителя и библиотекари, музейные работники и многие другие. Участники могут нарисовать и членов своей семьи — прадедушек и прабабушек, а также педагогов из родной школы или университета, уроженцев родного края или даже героев экспозиции «Подвиг Народа».Как подать заявку?Подать заявку на конкурс можно до 15 апреля. Для этого необходимо подготовить рисунок в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, коллаж, компьютерная графика и др.). Жюри будет оценивать оригинальность и эмоциональность работ. Творческое состязание проведут в пяти возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет и среди взрослых — старше 18 лет.Интернет-пользователи смогут выбрать любую открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы. Также пользователи смогут принять участие в открытом голосовании на «Приз зрительских симпатий» и выбрать понравившийся рисунок.Лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.Итоги конкурса будут подведены 2 мая. Все участники получат сертификаты, а победители будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Музее Победы, где им вручат наборы коллекционных открыток и призы от партнеров.В 2023 году юные жители Владимирской области стали первыми участниками конкурса открыток ко Дню Победы.Подробная информация на странице конкурсаФото: Правительство Владимирской области