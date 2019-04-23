Установлено, что неизвестный, умышленно, путем поджога, уничтожил торговые палатки ...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Коптево задержали 28-летнего приезжего, подозреваемого в поджоге торговых палаток.В отдел полиции поступило сообщение о возгорании торговых палаток на Коптевской улице. Установлено, что неизвестный? умышленно, путем поджога, уничтожил торговые палатки вместе с находящимся в них товаром. Возгорание было ликвидировано. Материальный ущерб составил более 2 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Фабрициуса.По данному факту следствием ОМВД России по району Коптево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29