В Санкт-Петербурге задержана 17-летняя девушка, которая пырнула ножом 11-летнего мальчика. Инцидент произошел на Двинской улице 19 апреля, ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести, он не знал, кто на него напала. Поэтому найти подозреваемую удалось только сейчас.

В Санкт-Петербурге задержана 17-летняя девушка, которая пырнула ножом 11-летнего мальчика. Инцидент произошел на Двинской улице 19 апреля, ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести, он не знал, кто на него напала. Поэтому найти подозреваемую удалось только сейчас, сообщает агентство ТАСС.Полиция возбудила дело по статье "умышленное причинение легкого вреда здоровью". Девушка отпущена под подписку о невыезде, уточняет местное МВД.