Стало известно, что Ким Чен Ын прибудет в Россию 24 апреля на бронепоезде.

Стало известно, что Ким Чен Ын прибудет в Россию 24 апреля на бронепоезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.Утром бронепоезд приедет в Хасан, далее – в Уссурийск, а оттуда поедет во Владивосток. Ранее управляющий делами Ким Чен Ына северокорейский чиновник Ким Чхан Сон проверил вокзал Владивостока на предмет безопасности.Пока что поезда на ДВЖД курсируют по расписанию, однако в процессе движения бронепоезда по ветке Хасан – Уссурийск и по Транссибу расписание может меняться.Ранее сообщалось, что переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся 25 апреля. Они пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский (Владивосток).Утром 23 апреля во Владивосток прилетела делегация из КНДР. Один из ее членов ударил по камере южнокорейского журналиста.