В Культурном центре ГУ МВД России по городу Москве состоялась отчетно-выборная конференция Общественной организации ветеранов органов внутренних дел города Москвы...

В Культурном центре ГУ МВД России по городу Москве состоялась отчетно-выборная конференция Общественной организации ветеранов органов внутренних дел города Москвы.Перед началом конференции участники и ветераны смогли ознакомиться с фотовыставкой «Не стареющие душой ветераны». В экспозиции была продемонстрирована работа ветеранов, которая охватывала различные сферы деятельности общественной организации за отчетный период.В работе мероприятия принял участие председатель Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы, генерал- майор внутренней службы в отставке Виктор Антонов. В числе приглашенных гостей на конференции присутствовали заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, помощник Министра, член Коллегии МВД, председатель Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов.По традиции после исполнения гимна России председательствующий предложил почтить память членов ветеранской организации, ушедших из жизни минутой молчания.На повестку дня были вынесены такие вопросы, как отчёты Совета ветеранов о проделанной работе за истекший период, внесение изменений и дополнений в Устав организации ветеранов органов внутренних дел; избрание нового состава Совета ветеранов органов внутренних дел.За значительный вклад в развитие ветеранского движения и многолетнюю, безупречную работу ветеранской организации органов внутренних дел присвоено звание почетного председателя Совета ветеранов органов внутренних дел Виктору Антонову.Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поздравил ветеранов и делегатов с наступившим праздником - «Днем ветеранов органов внутренних дел Российской Федерации» и поблагодарил за проделанную работу, пожелал крепкого здоровья, благополучия и долголетия.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве