Знаменитый журналист и телеведущий представил читателям свое новое произведение Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд. Владимир Познер откровенно ответил на вопросы почитателей его таланта.

Знаменитый журналист и телеведущий представилчитателям свое новое произведение "Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд".Владимир Познер откровенно ответил на вопросы почитателей его таланта.Телеведущийотметил, что с удовольствием встретился бы с Леонардо да Винчи, если бы это быловозможно. Оказалось, что в детстве Владимир Познер хотел стать Д’Артаньяном.Мэтржурналистики уверен, что его профессиональная деятельность интересна не толькоему самому. Такой вывод Владимир Познер сделал, увидев, сколько людей пришли напрезентацию его книги. Не преминул он поддеть и недавно отметившую 70-летнийюбилей Примадонну, на концерт которой в Кремле билеты были раскуплены в первыедни продаж."Это вы сами, люди, которые пришли насегодняшнюю встречу в московский Дом книги. Я же не Алла Пугачева, не теледива…Я просто человек, работающий на телевидении и написавший книгу", – цитируетВладимира Познера.По словам телеведущего, сейчасмечтает о несбыточном: чтобы люди начали жить по-другому, а дети не болелираком.произведение "Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд" вошли снимки сделанные в Восточной Германии. Туда он уехал с родителями в 15 лет. Наданном произведении он останавливаться не собирается. "Если хватит пороха, я планирую сделать ещетри таких книги – об Испании, которая очень похожа на нашу страну, Англии иИзраиле", – пообещал