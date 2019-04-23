Освободить журналиста Кирилла Вышинского предложит Владимиру Зеленскому российская комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека. Против руководителя портала РИА Новости Украина возбуждено дело о государственной измене.

Освободить журналиста Кирилла Вышинского предложит Владимиру Зеленскому российская комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека. Против руководителя портала "РИА Новости Украина" возбуждено дело о государственной измене.Андрей Доманский, адвокат Кирилла Вышинского, рассказал, как смена власти в стране может повлиять на судьбу арестованного."Победа кандидата определена, только ЦИК ждем. Что касается самого преследования — сейчас идет процесс в судах, и мы отстаиваем невиновность Кирилла. Украина является правовым государством, и сейчас мы в судах доказываем, что дело Кирилла является политическим преследованием. Оно не имеет под собой уголовной наказуемости. Кирилл невиновен, но пока еще находится под стражей. Мы думаем, что сможем добиться, чтобы была изменена мера пресечения", — комментирует ситуацию адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский.