Капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин после поражения в шестом матче плей-офф Кубка Стэнли от Каролины Харрикейнз (2:5) оценил шансы своей команды в заключительном поединке серии.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после поражения в шестом матче плей-офф Кубка Стэнли от "Каролины Харрикейнз" (2:5) оценил шансы своей команды в заключительном поединке серии."Матч получился хорошим. "Каролина" его выиграла, хоккеисты соперника молодцы, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. – Седьмой матч будет невероятно интересным. Мы знаем, как играть такие поединки. Кроме того, у нас есть неплохой шанс, ведь мы играем на домашней арене".Овечкин в шестой встрече забросил одну из шайб своей команды, которая стала для него восьмой в текущем Кубке Стэнли и 65-й во всех играх на вылет в НХЛ. С этим показателем он занимает 22 строчку в истории лиги.Напомним, что счет в серии между "Вашингтоном" и "Каролиной" 3:3. Заключительный поединок состоится 25 апреля.