Сумма ущерба, причиненного собственнику противоправными действиями фигуранта, превысила 50 000 рублей.

В середине марта текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратился представитель одной из организаций, сообщивший, что с территории похищены 45 металлических листов.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 53 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и задержали подозреваемого, 64-летнего местного жителя.Установлено, что фигурант в период отсутствия сотрудников организации на рабочих местах, похищал металлические листы, которые впоследствии реализовывал.Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли и вернули законному собственнику.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).