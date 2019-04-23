В главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге российский боец Алексей Олейник проиграл в первом раунде техническим нокаутом голландцу Алистару Овериму. После боя россиянин заявил, что хочет провести реванш с голландцем.

В главном поединке турнира UFC в Санкт-Петербурге российский боец Алексей Олейник проиграл в первом раунде техническим нокаутом голландцу Алистару Овериму. После боя россиянин заявил, что хочет провести реванш с голландцем."Да, морально я расстроен, но я знал, на что иду. Меня отвезли к докторам – серьезных травм нет, – приводит слова Олейника "РИА Новости". – Хотел бы провести реванш с Оверимом. Я готов к этому. Но, думаю, UFC нужна минимум одна победа, чтобы это состоялось".Олейник заявил, что уже обратился к промоушену с запросом на новый поединок: "надеюсь, что уже на этой неделе будет назначен бой. Я не хочу выбирать соперника, готов драться с любым. В UFC недостойных нет. Я не планирую никакого отдыха, буду заниматься формой".Ранее стало известно, что другой российский боец UFC Александр Волков принял вызов Оверима. Изначально на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге голландец должен был драться именно с Волковым, но россиянин за несколько недель до поединка отказался от участия по медицинским показателям.