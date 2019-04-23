Нападающий санкт-петербургского Зенита Артем Дзюба признан лучшим футболистом 24 тура российской премьер-лиги. Это стало известно после проведенного опроса РПЛ совместно со своими информационными партнерами.

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом 24 тура российской премьер-лиги. Это стало известно после проведенного опроса РПЛ совместно со своими информационными партнерами.Дзюба в минувшем туре отметился двумя голами, которые он забил в ворота одного из преследователей "Зенита" в таблице – "Краснодара". Решающий гол в его исполнении был забит на 95 минуте, а встреча завершилась победой "сине-бело-голубых" со счетом 3:2.