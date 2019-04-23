Из-за проблем с нефтью из России власти Белоруссии приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии. Об этом во вторник сообщил замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

Из-за проблем с нефтью из России власти Белоруссии приостановили экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии. Об этом во вторник сообщил замглавы Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб​​​, передает РИА Новости.По его словам, если снижается объем переработки российской нефти, соответственно, снижается и объем белорусского экспорта. "Снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить полностью внутренний рынок топливом в полном объеме", — пояснил Гриб.Он отметил, что в Минске работают над тем, чтобы не последовало санкций к Белоруссии из-за приостановки экспорта нефтепродуктов. В настоящее время эксперты подсчитывают ущерб от приостановки экспорта.На прошлой неделе была выявлена проблема с качеством нефти, поступающей из России в Белоруссию по южной ветке трубопровода "Дружба". Через восемь-десять дней Минск ожидает поставок качественной нефти из России. Источник загрязнения был обнаружен в Самарской области."Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. На 23 апреля Минск запросил официальную встречу с российской стороной для обсуждения компенсации за ущерб, причиненный оборудованию белорусских НПЗ.