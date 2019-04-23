В матче 24-го тура российской премьер-лиги казанский Рубин в Екатеринбурге проиграл местному Уралу со счетом 1:2. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 24-го тура российской премьер-лиги казанский "Рубин" в Екатеринбурге проиграл местному "Уралу" со счетом 1:2. Главный тренер казанцев Курбан Бердыев поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо, – приводит слова Бердыева пресс-служба "Рубина". – Мы понимали значимость этой игры, но, к сожалению, в конце допустили необязательный фол и потерю концентрации".Бердыев также объяснил, почему команда подсела во второй половине встречи: "нет тех игроков, которые ушли. Их смене, молодежи, которая пришла, требуется время, чтобы адаптироваться".Напомним, "Рубин" довел безвыигрышную серию до шести матчей (4 поражения, 2 ничьи) и с 30 очками занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем туре казанцы 24 апреля примут "Уфу".