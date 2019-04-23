Известный блогер распекла российских артистов за желание польстить коллеге и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лена Миро уверена, что все теплые слова звучат ради новых гонораров.
Известный блогер распекла российских артистов за желание польстить коллеге и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лена Миро уверена, что все теплые слова звучат ради новых гонораров.
Скандально известный блогер Лена Миро резко отреагировала на волну поздравлений с президентством в адрес Владимира Зеленского от представителей российской эстрады. По мнению писательницы, такие артисты как и Николай Басков радостно встречают избрание коллеги главой Украины, поскольку надеются собрать "цветов, оваций и денег".
К слову, большинство представителей российского шоу-бизнеса действительно так или иначе выразили надежды на "открытие пути" на Украину.
"Ну, все, я уже вылетаю в Киев. Я думаю, теперь дорога будет открыта мне, всем артистам. Мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну, чего греха таить. Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирога", – написала Лолита Милявская.
Николай Басков также выразил надежду на "возобновление дружбы".
"Не познавший прелестей Лопыревой потирает ручки -– это сколько ж цветов, оваций и денег он соберёт?", – пишет Миро.
Присоединился к пулу поздравлений и Влад Топалов, его супруга Регина Тодоренко и Дима Билан.
"Сегодня в Украине… большой день! Важный! я просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побеждённых видеть не хотелось бы, хочется дружбы",– цитирует Миро Билана, отмечая, что звезды, еще вчера выступавшие на концертах в честь воссоединения с Крымом, теперь массово хотят "в Украину", пренебрегая правилами русского языка.
Напомним, что 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. В нем приняли участие политик Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. По данным ЦИК, шоумен лидирует в гонке, набирая 73% голосов избирателей.