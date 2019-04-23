Известный блогер распекла российских артистов за желание польстить коллеге и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лена Миро уверена, что теплые слова звучат ради гонораров.

Известный блогер распекла российских артистов за желание польстить коллеге и новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лена Миро уверена, что теплые слова звучат ради гонораров.Известный блогер Лена Миро резко отреагировала на поздравления Владимира Зеленского от представителей российской эстрады. По ее мнению, такие артисты, как и Николай Басков, рады избранию шоумена главой Украины, поскольку надеются собрать "цветов, оваций и денег".К слову, многие представители нашего шоу-бизнеса так или иначе выразили надежду на беспрепятственный въезд в Незалежную. "Ну все, я уже вылетаю в Киев. Думаю, теперь дорога будет открыта мне и всем артистам. Мы все снимались в проектах у Зеленского. Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на свой маленький кусочек пирога", – написала Лолита Милявская.К поздравлениям присоединились Влад Топалов и его супруга Регина Тодоренко. Николай Басков также ждет возобновления дружбы между странами. "Не познавший прелестей Лопыревой потирает ручки. Это ж сколько цветов, оваций и денег он соберет?" – съязвила Миро.Лена отметила, что звезды, еще вчера выступавшие на концертах в честь воссоединения с Крымом, теперь массово хотят "в Украину", пренебрегая правилами русского языка. "Сегодня в Украине большой день! Важный! Я просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побежденных видеть не хотелось бы. Хочется дружбы", – цитирует блогер Диму Билана.Напомним, что 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины. В нем приняли участие политик Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. По данным ЦИК, шоумен лидирует в гонке, набирая 73% голосов.