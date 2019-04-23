Рулевая система большого десантного корабля Цезарь Куников восстановлена. Серьезного ремонта не потребовалось: БДК починили прямо в порту, не загоняя в специальный док, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Судно полностью готово к службе, добавляют военные.

Рулевая система большого десантного корабля "Цезарь Куников" восстановлена. Серьезного ремонта не потребовалось: БДК починили прямо в порту, не загоняя в специальный док, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Судно полностью готово к службе, добавляют военные.Напомним, неисправность обнаружили 22 апреля сразу после учений. В порт БДК завел буксир. Корабль мог пришвартоваться и сам, но моряки решили не рисковать."Цезарь Куников" – большой десантный корабль проекта 775. Его построили в польском городе Гданьске в сентябре 1986 года. Сейчас БДК служит на Черноморском флоте. Он способен взять на борт до 500 тонн грузов, оружия, боевой техники и 225 бойцов.Вооружение "Цезаря Куникова" — это пусковые установки реактивной системы залпового огня "Град-М" и 57-миллиметровые пушки. Оно, прежде всего, предназначено для поддержки десантников.