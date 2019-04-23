Лондонский Челси провел не слишком удачный домашний матч в матче 35-го тура английской премьер-лиги. Аристократы, которые ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, принимали скромный Бернли, занимающий 15-е место в таблице, и добились лишь ничьей – 2:2.

Лондонский "Челси" провел не слишком удачный домашний матч в матче 35-го тура английской премьер-лиги. "Аристократы", которые ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, принимали скромный "Бернли", занимающий 15-е место в таблице, и добились лишь ничьей – 2:2.При этом главный тренер команды из Лондона итальянец Маурицио Сарри был удален с поля арбитром Кевином Френдом, поскольку в концовке игры слишком бурно по мнению рефери выражал недовольство тем, что игроки "Бернли" затягивают время. Сарри также высказывал претензии судьям.Интересно, что все главные события произошли в первые 25 минут игры. Гости вышли вперед после гола Хендрика, затем дважды отличились игроки хозяев поля Канте и Игуаин, но Барнсу удалось нова восстановить равновесие. Матч с итоге так и закончился.