Живущий в России более 25 лет бизнесмен индийского происхождения Амит Шривастава полгода находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты предпринимателя отмечают, что начало уголовного разбирательства против их клиента странным образом совпало с требованием Амита к бизнес-партнеру вернуть многомиллионный долг. Эксперты бьют тревогу: давление на индийского предпринимателя может нанести серьезный ущерб экономическому партнерству Москвы и Дели и в целом ухудшить деловой климат в России.
Живущий в России более 25 лет бизнесмен индийского происхождения Амит Шривастава полгода находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты предпринимателя отмечают, что начало уголовного разбирательства против их клиента странным образом совпало с требованием Амита к бизнес-партнеру вернуть многомиллионный долг. Эксперты бьют тревогу: давление на индийского предпринимателя может нанести серьезный ущерб экономическому партнерству Москвы и Дели и в целом ухудшить деловой климат в России.
Президент
России Владимир Путин неоднократно призывал правоохранительные органы не
вмешиваться в споры хозяйствующих субъектов, а создавать благоприятные условия
для привлечения инвестиций. Дело Амита Шривастава полностью противоречит требованиям главы государства, уверен адвокат предпринимателя Ринат Мещеров.
В России
индийский бизнесмен живет уже четверть века. За это время наша страна стала для
него второй родиной. Вместе с другом и однофамильцем Самиром Шривастава они на
протяжении 10 лет вели совместный бизнес. Амит возглавлял российское
представительство международной компании "Роутек" и занимался в том
числе строительством фармацевтического завода в Тверской области, который сейчас успешно работает.
Проблемы
начались в 2016 году, отмечает супруга Амита Шривастава Дина Бернадцкая. По ее
словам, тогда головной офис компании был закрыт, начались перебои с
поступлением денег в представительство "Роутека".
"Самир
попросил Амита найти средства для выплаты налогов и погашения долгов по
зарплате. Два года мой муж вносил свои деньги, а когда он попросил Самира
расплатиться по долгам, то узнал, что уволен с должности главы
представительства", – рассказала супруга индийского бизнесмена на
пресс-конференции в Москве.
Сумма накопилась
немаленькая – около 60 миллионов рублей. Амит
предупредил, что подаст иск в арбитражный суд. Тогда же в отношении него начали поступать угрозы, рассказала женщина.
Тем не менее, Амит все же подал иск. И
вскоре узнал, что против него началось уголовное разбирательство.
В сентябре
прошлого года в дом Амита, где он проживал с женой и двумя несовершеннолетними
детьми, постучались оперативники. Они провели обыск жилища. Тогда бизнесмен узнал, что
против него управлением внутренних дел по Юго-Западному административному
округу Москвы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере
– статья 159, часть 4.
"Это универсальная статья, по которой любого бизнесмена можно привлечь к уголовной ответственности", – отметил адвокат Ринат Мещеров.
Амиту
избрали меру пресечения – домашний арест. "В результате многочисленных
обращений в МВД провели проверку и признали, что при возбуждении и
расследовании дела были допущены нарушения", – рассказал Мещеров.
Со слов
юриста, 11 апреля домашний арест отменяется, и на следующий день Амита везут в
Следственный комитет. "Оказалось, что прокуратура изъяла дело из производства
УВД и передала его в Следком, который ходатайствует о помещении предпринимателя
в СИЗО", – рассказал детали дела защитник предпринимателя. Естественно, ни
о каком прекращении уголовного дела речи не идет.
"Что
можно сделать, когда человек сидит под домашним арестом семь месяцев и не
сознается в преступлении? Можно бросить его в СИЗО. Там, глядишь,
сломается", – сокрушается Мещеров.
Версию
следственных органов адвокат называет абсурдной. "Получается, что Амит в
качестве займа передал денежные средства компании, чтобы потом в судебном
порядке их обратно получить. Зачем мошеннику класть деньги на счет
представительства, чтобы потом иметь проблемы с судом?" – недоумевает
Мещеров.
Более того,
указывает защита Амита, в ходе следственных действий были опрошены только
свидетели со стороны Самира. Мещеров не исключает, что преследование его
подзащитного может быть связано с переделом фармацевтического рынка.
Под домашним
арестом Амит Шривастава находится уже семь месяцев. Супруга бизнесмена бьет
тревогу: в последнее время состояние мужа сильно ухудшилось. По ее словам,
накануне предпринимателю стало плохо, сейчас он в реанимации с подозрением на
инсульт.
Все эти
месяцы попасть к врачу было затруднительно, приходилось обращаться с
ходатайствами к следствию, жалуется Дина Бернадцкая. "Ситуацию усугубляет
то, что у Амита сахарный диабет II типа", – отметила женщина. Кроме того,
на фоне последних событий врачи диагностировали у бизнесмена психическое
расстройство.
Уголовное
разбирательство против Амита Шривастава возмутило экспертное сообщество.
"Я даю взаймы, потом прошу обратно. Где здесь мошенничество?" -
недоумевает политолог и экономист Михаил Делягин.
Эксперт
отметил, что правоохранители пришли в дом к предпринимателю с обыском в 6:30
утра. "Это запрещено, если, конечно, у нас не военное положение или
контртеррористическая операция", – подчеркнул Делягин.
По его
словам, даже в 1938 году, в разгар сталинского террора, суды выносили 13%
оправдательных приговоров. Сейчас – 0,3-0,5%. "Люди могут не рассматривать
вообще, что написано в деле обвиняемого, а оформлять и передавать дальше в
суд", – сокрушается эксперт.
При этом
президент России Владимир Путин неоднократно призывал правоохранителей не
"кошмарить" бизнес. "Уголовный кодекс должен перестать быть
инструментом решения хозяйственных споров между юридическими лицами. Такие
споры надо переводить в административную и арбитражную плоскость", -
сказал глава государства в послании Федеральному собранию 1 марта этого года.
А спустя две
недели, на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, Путин призвал
прокуроров эффективно защищать права предпринимателей и содействовать в
улучшении делового климата. "Ваша прямая обязанность – вести мониторинг
ситуаций, связанных с уголовным преследованием представителей бизнеса и при
необходимости использовать меры прокурорского реагирования”, – подчеркнул
президент.
Происходящее
с Амитом Шривастава говорит о том, что указания президента игнорируются, считает адвокат Ринат Мещеров. "Будет ли после этого иностранный бизнес
инвестировать в Россию?" – задался он риторическим вопросом.
За
происходящим вокруг Шривастава внимательно следят индийские предприниматели. На
высшем уровне вопрос уголовного преследования против него намерен поднять
президент индийской бизнес-ассоциации в России Сэми Котвани. По его словам,
ситуация доведена до посольства Индии в нашей стране, а также до министерства
иностранных дел республики.
Черемушкинский районный суд 25-го апреля будет рассматривать ходатайство прокуратуры Юго-Западного
административного округа Москвы об избрании для Амита Шривастава меры
пресечения в виде заключения под стражу. Защита же намерена просить о смягчении
меры пресечения в виде залога, чтобы их клиент мог вернуться к работе.
Адвокаты и
все неравнодушные к делу Амита намерены поднять вопрос его преследования на
высшем уровне. Они готовят обращения к президенту России, правоохранительным
органам, а также уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову.