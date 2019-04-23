Живущий в России более 25 лет бизнесмен индийского происхождения Амит Шривастава полгода находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты предпринимателя отмечают, что начало уголовного разбирательства против их клиента странным образом совпало с требованием Амита к бизнес-партнеру вернуть многомиллионный долг. Эксперты бьют тревогу: давление на индийского предпринимателя может нанести серьезный ущерб экономическому партнерству Москвы и Дели и в целом ухудшить деловой климат в России.

Живущий в России более 25 лет бизнесмен индийского происхождения Амит Шривастава полгода находится под домашним арестом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокаты предпринимателя отмечают, что начало уголовного разбирательства против их клиента странным образом совпало с требованием Амита к бизнес-партнеру вернуть многомиллионный долг. Эксперты бьют тревогу: давление на индийского предпринимателя может нанести серьезный ущерб экономическому партнерству Москвы и Дели и в целом ухудшить деловой климат в России.ПрезидентРоссии Владимир Путин неоднократно призывал правоохранительные органы невмешиваться в споры хозяйствующих субъектов, а создавать благоприятные условиядля привлечения инвестиций. Дело Амита Шривастава полностью противоречит требованиям главы государства, уверен адвокат предпринимателя Ринат Мещеров.В Россиииндийский бизнесмен живет уже четверть века. За это время наша страна стала длянего второй родиной. Вместе с другом и однофамильцем Самиром Шривастава они напротяжении 10 лет вели совместный бизнес. Амит возглавлял российскоепредставительство международной компании "Роутек" и занимался в томчисле строительством фармацевтического завода в Тверской области, который сейчас успешно работает.Проблемыначались в 2016 году, отмечает супруга Амита Шривастава Дина Бернадцкая. По еесловам, тогда головной офис компании был закрыт, начались перебои споступлением денег в представительство "Роутека"."Самирпопросил Амита найти средства для выплаты налогов и погашения долгов позарплате. Два года мой муж вносил свои деньги, а когда он попросил Самирарасплатиться по долгам, то узнал, что уволен с должности главыпредставительства", – рассказала супруга индийского бизнесмена напресс-конференции в Москве.Сумма накопиласьнемаленькая – около 60 миллионов рублей. Амитпредупредил, что подаст иск в арбитражный суд. Тогда же в отношении него начали поступать угрозы, рассказала женщина.Тем не менее, Амит все же подал иск. Ивскоре узнал, что против него началось уголовное разбирательство.В сентябрепрошлого года в дом Амита, где он проживал с женой и двумя несовершеннолетнимидетьми, постучались оперативники. Они провели обыск жилища. Тогда бизнесмен узнал, чтопротив него управлением внутренних дел по Юго-Западному административномуокругу Москвы возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере– статья 159, часть 4."Это универсальная статья, по которой любого бизнесмена можно привлечь к уголовной ответственности", – отметил адвокат Ринат Мещеров.Амитуизбрали меру пресечения – домашний арест. "В результате многочисленныхобращений в МВД провели проверку и признали, что при возбуждении ирасследовании дела были допущены нарушения", – рассказал Мещеров.Со словюриста, 11 апреля домашний арест отменяется, и на следующий день Амита везут вСледственный комитет. "Оказалось, что прокуратура изъяла дело из производстваУВД и передала его в Следком, который ходатайствует о помещении предпринимателяв СИЗО", – рассказал детали дела защитник предпринимателя. Естественно, нио каком прекращении уголовного дела речи не идет."Чтоможно сделать, когда человек сидит под домашним арестом семь месяцев и несознается в преступлении? Можно бросить его в СИЗО. Там, глядишь,сломается", – сокрушается Мещеров.Версиюследственных органов адвокат называет абсурдной. "Получается, что Амит вкачестве займа передал денежные средства компании, чтобы потом в судебномпорядке их обратно получить. Зачем мошеннику класть деньги на счетпредставительства, чтобы потом иметь проблемы с судом?" – недоумеваетМещеров.Более того,указывает защита Амита, в ходе следственных действий были опрошены толькосвидетели со стороны Самира. Мещеров не исключает, что преследование егоподзащитного может быть связано с переделом фармацевтического рынка.Под домашнимарестом Амит Шривастава находится уже семь месяцев. Супруга бизнесмена бьеттревогу: в последнее время состояние мужа сильно ухудшилось. По ее словам,накануне предпринимателю стало плохо, сейчас он в реанимации с подозрением наинсульт.Все этимесяцы попасть к врачу было затруднительно, приходилось обращаться сходатайствами к следствию, жалуется Дина Бернадцкая. "Ситуацию усугубляетто, что у Амита сахарный диабет II типа", – отметила женщина. Кроме того,на фоне последних событий врачи диагностировали у бизнесмена психическоерасстройство.Уголовноеразбирательство против Амита Шривастава возмутило экспертное сообщество."Я даю взаймы, потом прошу обратно. Где здесь мошенничество?" -недоумевает политолог и экономист Михаил Делягин.Экспертотметил, что правоохранители пришли в дом к предпринимателю с обыском в 6:30утра. "Это запрещено, если, конечно, у нас не военное положение иликонтртеррористическая операция", – подчеркнул Делягин.По егословам, даже в 1938 году, в разгар сталинского террора, суды выносили 13%оправдательных приговоров. Сейчас – 0,3-0,5%. "Люди могут не рассматриватьвообще, что написано в деле обвиняемого, а оформлять и передавать дальше всуд", – сокрушается эксперт.При этомпрезидент России Владимир Путин неоднократно призывал правоохранителей не"кошмарить" бизнес. "Уголовный кодекс должен перестать бытьинструментом решения хозяйственных споров между юридическими лицами. Такиеспоры надо переводить в административную и арбитражную плоскость", -сказал глава государства в послании Федеральному собранию 1 марта этого года.А спустя двенедели, на заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, Путин призвалпрокуроров эффективно защищать права предпринимателей и содействовать вулучшении делового климата. "Ваша прямая обязанность – вести мониторингситуаций, связанных с уголовным преследованием представителей бизнеса и принеобходимости использовать меры прокурорского реагирования”, – подчеркнулпрезидент.Происходящеес Амитом Шривастава говорит о том, что указания президента игнорируются, считает адвокат Ринат Мещеров. "Будет ли после этого иностранный бизнесинвестировать в Россию?" – задался он риторическим вопросом.Запроисходящим вокруг Шривастава внимательно следят индийские предприниматели. Навысшем уровне вопрос уголовного преследования против него намерен поднятьпрезидент индийской бизнес-ассоциации в России Сэми Котвани. По его словам,ситуация доведена до посольства Индии в нашей стране, а также до министерстваиностранных дел республики.Черемушкинский районный суд 25-го апреля будет рассматривать ходатайство прокуратуры Юго-Западногоадминистративного округа Москвы об избрании для Амита Шривастава мерыпресечения в виде заключения под стражу. Защита же намерена просить о смягчениимеры пресечения в виде залога, чтобы их клиент мог вернуться к работе.Адвокаты ивсе неравнодушные к делу Амита намерены поднять вопрос его преследования навысшем уровне. Они готовят обращения к президенту России, правоохранительныморганам, а также уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову.