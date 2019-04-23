День рождения писателя Виктора Петровича Астафьева готовятся отметить в селе Овсянка, где он родился. Мероприятия состоятся 1 мая, сообщает ГТРК Красноярск. Праздник в честь знаменитого земляка уже давно стал традицией.

День рождения писателя Виктора Петровича Астафьева готовятся отметить в селе Овсянка, где он родился. Мероприятия состоятся 1 мая, сообщает ГТРК "Красноярск".Праздник в честь знаменитого земляка уже давно стал традицией. Местом его проведения выбран филиал Красноярского краевого краеведческого музея — Мемориальный комплекс Астафьева. Он открылся в Овсянке в 2004 году. Среди организаторов мероприятий, кроме музея, — администрация города Дивногорска.В этом году гостей ожидает обширная концертная программа. Приедут артисты из Красноярского театра оперы и балета, студенты колледжа искусств, выступят фольклорные коллективы. Также предполагается проведение и детских программ — мастер-классов, интерактивных игр, выставок. Об этом рассказала старший научный сотрудник краевого краеведческого музея Анна Бахтигозина. Ну, и конечно, зрители увидят спектакль по рассказу писателя в постановке его внучки Полины. Она является художественным руководителем студии "Сибирячок".