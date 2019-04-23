Жертвами серии терактов в Шри-Ланке стали 39 иностранцев. Это граждане 15 стран: например, 8 британцев, столько же индийцев, два австралийца, а также сразу трое датчан - сыновей миллиардера Андерса Холька Поульсена.

Жертвами серии терактов в Шри-Ланке стали 39 иностранцев. Это граждане 15 стран: например, 8 британцев, столько же индийцев, два австралийца, а также сразу трое датчан — сыновей миллиардера Андерса Холька Поульсена, пишет агентство "Интерфакс".Кроме того, сообщается о погибших гражданах Японии, США, Турции, Саудовской Аравии, Франции, Голландии, Испании, Португалии, Китая и Бангладеш.Россиян среди жертв атаки нет. МИД РФ рекомендует не посещать Шри-Ланку в ближайшее время. В ведомстве уточнили, что сейчас в стране введен режим чрезвычайной ситуации: полицию усилила армия, ведется поиск людей, причастных к организации терактов.21 апреля в Шри-Ланке сработали сразу несколько мощных взрывных устройств. Целями террористов стали католические храмы и гостиницы. Число погибших достигло 290 человек, количество раненных превысило 500 человек.