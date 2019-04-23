Минстрой России разработал законопроект, который дает регионам право предоставлять до 30% субсидий, выделенных на жилье, молодым семьям с одним и двумя детьми.

В отличие от многодетных семей такие семьи не могут претендовать на социальные выплаты в первую очередь. Поэтому и было решено разрешить треть субсидий, выделяемых на улучшение жилищных условий, тратить на молодые, но не многодетные семьи.Документ в настоящее время находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти, сообщает ТАСС.Ранее глава комитета Совета федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов направил письмо на имя вице-премьера РФ Виталия Мутко. В письме говорится, что очередь на выплаты формируется по количеству детей. При одинаковом количестве детей молодые семьи распределяются в очереди в зависимости от даты постановки на учет. Это означает, что "у семей с двумя детьми практически нет никаких шансов, не говоря уже о семьях с одним ребенком", подчеркнул Кутепов. В ответ Минстрой сообщил о готовящемся законопроекте."Предлагаемая концепция использования субсидии позволит решать жилищную проблему не только молодых семей, имеющих право на получение социальной выплаты в первую очередь, но и молодых семей, у которых такое право отсутствует", - отмечается в ответе министерства.