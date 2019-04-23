В небольшой деревне Живерни в Нормандии сдается особняк, где 43 года прожил французский художник Клод Моне.

Арендовать дом можно за 225 долларов в сутки. В особняки три спальни, четыре кровати и три ванные компаны. Есть Wi-Fi, телевизор и стиральная машина. "Голубой дом" – так называется особняк – рассчитан на шестерых гостей.Резиденция была отремонтирована в 2016 году. Рядом с домом есть сад, который можно увидеть на многих картинах импрессиониста. Добраться до деревни можно на поезде – поездка займет около 40 минут, пишет Fancy Journal.