Судя по последним данным, новым президентом Украины станет Владимир Зеленский. Прямой эфир 22 апреля – о том, как отмечали победу в штабе Зеленского, что пообещал Украине новый слуга народа, и что говорят о шоумене как о возможном президенте те, кто знал его в прошлой жизни.

Судя по последним данным, новым президентом Украины станет Владимир Зеленский, который получил в три раза больше голосов избирателей, чем пока еще действующий президент Петр Порошенко."Прямой эфир" 22 апреля – о том, как отмечали победу в штабе Зеленского, что пообещал Украине новый "слуга народа", и что говорят о шоумене как о возможном президенте те, кто знал его в "прошлой жизни".Многие звезды российского шоу-бизнеса, особенно те, для кого Украина – это родина, поздравляют Зеленского в соцсетях и надеются, что теперь они смогут свободно приезжать и выступать на украинских сценах.Зеленского уже поздравили Лолита, Наташа Королева, Дима Билан, Михаил Галустян, Николай Басков, Вера Брежнева и некоторые другие российские артисты.Лолита, которой при Порошенко был запрещен въезд на Украину, в своем видеообращении, в частности, выразила надежду, что теперь и ей, и другим артистам, которые снимались в проектах у Зеленского, будет открыта дорога в Киев.Певица также пожелала, чтобы Владимир Зеленский не сдал свои предвыборные позиции, но пожалела как зритель, что "потеряла хорошего комика".Режиссер и друг Владимира Зеленского Марюс Вайсберг пришел в студию "Прямого эфира" и признался, что хоть 74 процентов голосов не ожидал, но понимал, что он победил, уже после первого тура президентских выборов на Украине.При этом Вайсберг рассказал, что раньше никогда не слышал от Зеленского о его желании уйти в политику и поначалу подумал, что с его стороны это был "дополнительный пиар"."И вдруг это все зацепилось и поехало, и он понял, что на самом деле находится в ситуации, где реально может помочь стране", — говорит Вайсберг.При этом он характеризует Зеленского как одного из "самых порядочных, честных, добрых и при этом очень организованных, сбалансированных, адекватных людей", которых режиссер когда-либо видел.Однако есть и те, кто весьма скептически относится к "походу" артиста во власть. Так, например, писатель Нина Пушкова считает, что "актер во главе страны – это очень сомнительная вещь".Она напоминает, что Рональд Рейган был не просто актером: до того, как стать президентом США, он 15 лет возглавлял профсоюз Голливуда."У него была практика управленца, он был губернатором Калифорнии", — говорит она и задает вопрос: "А кем был Зеленский?" По ее мнению, "даже близким людям, видимо, не приходило в голову, что он может решить серьезные проблемы".Поэтому, говорит Пушкова, она всеобщего ликования не разделяет, "потому что жизнь состоит не только из праздника".Что рассказала в "Прямом эфире" о настроении и состоянии Порошенко актриса Светлана Вольнова, которая видела пока еще президента Украины в храме в Вербное воскресенье?Как расценивает победу Зеленского журналист Дмитрий Гордон, почему уверен, что он не будет пешкой в чужих руках, и действительно ли отговаривал его от дебатов с Порошенко?Почему словесная дуэль Зеленского и Порошенко прошла на одной сцене, а не на двух, как планировалось ранее? И какая сейчас, после завершения второго тура выборов президента, обстановка на Украине и в Киеве?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".