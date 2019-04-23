Бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону предъявили новое обвинение.

Бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону предъявили новое обвинение.Бывший глава крупнейшего автоконцерна Renault–Nissan–Mitsubishi остается в одиночной камере токийской тюрьмы.Из двух вариантов – отпустить или продлевать арест Карлоса Гона прокуроры предсказуемо выбрали второй. Четвертое по счету обвинение – присвоение 5 миллионов долларов из бюджета компании на покупку яхты – вытекает из предыдущего: использование корпоративных фондов для погашения личной задолженности.Согласно обвинению, Гон обязал перевести своему партнеру на Ближнем Востоке 15 миллионов долларов, а тот треть этой суммы отправил на счет компании жены Гона.По сравнению с главным обвинением – сокрытие дохода на 90 миллионов долларов, то, которое выдвинули сегодня — больше похоже на юридическую формальность. Именно сегодня истекал срок, когда прокуроры могли держать Гона под стражей без санкции суда.Новое обвинение дает возможность, не обращаясь в суд, продлить арест еще минимум на 3 недели. Не выпускать экс-главу Nissan из камеры до начала разбирательства дела по существу любой ценой – очевидно, главная цель прокуратуры.После того, как в марте суд все-таки освободил его под залог в 9 миллионов долларов, прокурорам потребовалось менее месяца, чтобы выдвинуть новое обвинение – только для того, чтобы вернуть его в тюрьму.В видеообращении, обнародованном уже после повторного ареста, и его официального увольнения из Nissan, который Гон возглавлял почти 20 лет, он назвал дело сфабрикованным, обвинил бывших коллег в грязной игре и даже перечислил фамилии своих врагов. Защита, правда, вырезала эту часть, чтобы приберечь ее до суда.Настаивая на своей невиновности, Карлос Гон требует только одного — открытого и честного суда. Начнется он не раньше лета, пока же адвокаты будут продолжать борьбу с обвинением за выход своего подзащитного под залог.