Если из-за американских санкций Иран лишится возможности использовать Ормузский пролив, то этот пролив будет перекрыт, пообещал командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции Али Реза Тангсири.

Если из-за американских санкций Иран лишится возможности использовать Ормузский пролив, то этот пролив будет перекрыт, пообещал командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции Али Реза Тангсири, передает "Интерфакс".Он напомнил, что по международному праву Ормузский пролив является водным путем."Если нам не разрешат им пользоваться, мы его закроем", — подчеркнул Али Реза Тангсири.Газета The Washington Post сегодня сообщила, что со 2 мая США не будет предоставлять освобождение от санкций ни одной стране, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть.Между тем ранее президент Ирана Хасан Рухани пригрозил воспрепятствовать экспорту нефти из района Персидского залива, если США будут мешать Ирану продавать собственную нефть.