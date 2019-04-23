В Нижегородской области грузовик задел манипулятором металлическую конструкцию над дорогой. Тяжелые трубы вместе с каркасом обрушились на дорогу и едва не убили людей, ехавших навстречу. Автомобильный регистратор снял инцидент на видео.

В Нижегородской области грузовик манипулятором задел металлическую конструкцию над дорогой и обрушил ее на дорогу — "КамАз" оказался слишком высок.Инцидент произошел в Сарове еще 19 апреля, однако видео происшествия было опубликовано очевидцем спустя пару дней.Конструкция рухнула на дорогу совсем рядом с легковым автомобилем, двигающимся навстречу грузовику. По словам местных жителей, повреждены были металлический каркас и трубы, ведущие в знаменитый саровский институт лазерно-физических исследований.В результате инцидента никто не пострадал.