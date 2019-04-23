Александр Кержаков и Милана Тюльпаново оформили развод. Также на судебном заседании были обнародованы результаты экспертизы о наличии в крови женщины запрещенных препаратов.

Александр Кержаков и Милана Тюльпаново оформили развод. Также на судебном заседании были обнародованы результаты экспертизы о наличии в крови женщины запрещенных препаратов.Почти год длились судебные разбирательства между футболистом Александром Кержаковым и его супругой Миланой Тюльпановой. И вот наконец сегодня, 23 апреля, Петроградский районный суд поставил точку в супружеской жизни пары. Кроме того, он постановил, что их сын Артемий будет проживать с Миланой и обязал Александра выплачивать ей алименты, передает .На этом же заседании были обнародованы результаты экспертизы, доказывающей, что наркотических веществ в крови Миланы Тюльпановой не обнаружено. Ее адвокат Александр Добровинский прокомментировал это важное событие: "Это в первую очередь победа маленького Артемия! Сын будет жить с любящей его мамой".Юрист рассказал, что якобы за время длительного процесса сторона Александра Кержакова пыталась манипулировать Миланой и заставить ее принять его условия. "Сегодня в суде были оглашены результаты независимой экспертизы, доказывающей, что Милана не употребляла запрещенные препараты. Также были заключения нескольких экспертиз органов опеки, говорящих в пользу матери", – отметил адвокат Миланы Тюльпановой.Напомним, пара прожила в браке чуть больше трех лет. Отношения у с женой стали стремительно портиться после того, как у нее умер отец, сенатор Вадим Тюльпанов. Убитая горем Милана хоронила отца, будучи на девятом месяце беременности. Вскоре после ужасного события женщина родила сына, которого мечтала показать отцу, но этого так и не случилось.