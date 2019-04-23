Цель мероприятия - развитие интереса детей к истории правоохранительных органов и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району по доброй традиции организовали для пятиклассников экскурсию в музей киржачской полиции. Цель проведения таких встреч - развитие интереса детей к истории правоохранительных органов и патриотическое воспитание подрастающего поколения.Полицейские и работники музея рассказали школьникам об истории возникновения киржачской полиции, познакомили с сотрудниками, исполнившими свой долг в горячих точках. Ребятам были показаны экспонаты, представленные в музее: фотографии, боевые награды, личные вещи сотрудников. Особенно учащихся впечатлили оружие и индивидуальные средства защиты: бронежилеты, каски, щиты. В завершение встречи ребята поблагодарили полицейских за интересную и содержательную экскурсию и пожелали всему коллективу отделения полиции успехов в работе.Такого рода мероприятия очень важны для подрастающего поколения, они дают возможность соприкоснуться с действительностью каждодневной работы полицейского, что во многом способствует гражданскому и нравственному становлению, воспитанию личности.