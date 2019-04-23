Если вы выпускник какого-нибудь продвинутого вуза, этот материал можете не читать. Всем остальным, особенно заботящимся о своей финансовой грамотности, смею рекомендовать ознакомиться.

Если вы выпускник какого-нибудь продвинутого вуза, этот материал можете не читать. Всем остальным, особенно заботящимся о своей финансовой грамотности, смею рекомендовать ознакомиться.На прошлой неделе любопытный выпустила Российская ассоциация электронных коммуникаций(РАЭК), называется он "Рунет сегодня". Ознакомиться с ним можно здесь.Исследование интересное, хоть и слегка замшелое, как, впрочем, вся российскаяаналитика последнего периода: старичкам приелось, молодежь живет в другомизмерении.На примересочинения о рунете ветхость выглядит так: в то время как мировая экономика, авслед за ней – политика, примеряют приставку Uber, мы по-прежнему толкуем продоморощенные Yandex, Mail и Qiwi. Кстати, тут Bloomberg обнаружил двух доселенеизвестных миллиардеров из России – уроженцев Вологды Дмитрия и Игоря Бухманов(по $1,4 миллиарда на брата), "поднявшихся" на компьютерных играх – да вотбеда: все права они оформили на офшорную Playrix Holding Ltd., следовательно, кроссийской экономике никакого отношения не имеют.Понятно, чтов "Рунете сегодня" о них ни слова.Но к делу, кфинансовой грамотности в Uber-эпоху. В докладе совокупный объем цифровойэкономики России за 2018 год оценен в 3,9 триллиона рублей: почти 2,0 триллиона– электронная коммерция, 1,6 триллиона – мобильная экономика, 263 миллиарда –маркетинг с рекламой и т.д.Маловатобудет: с высоких трибун многократно заявлялось, что доля цифровой экономики вВВП составляет порядка 5%. ВВП за 2018 год составил, по первой оценке Росстата,103,6 триллиона рублей, из чего следует, что цифровая экономика дала 5,2триллиона, а не 3,9. Если же отталкиваться от 3,9 триллиона рублей, тополучается не 5%, а несчастные 3,8%.Кому верить?Лично я склоняюсь к высоким трибунам: у них информации всяко больше. Ну даладно, хотя стартовая оплошность слегка омрачает весь настрой."Подумаешь",– скажете вы и будете правы: действительно, ерунда. Но дальше, уже не вдокладе, а в прессе, началось форменное помешательство.Сетевоеиздание The Bell ни с того ни с сего решило сравнить ВЫРУЧКУ рунета с...НАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ "Роснефти", составившими по итогам прошлого года 4,0 триллионарублей! "Вся экономика рунета – это столько же, сколько налогов "Роснефть"заплатила в 2018 году".То ли"Роснефть" когда-то не стала спонсором боевого листка, то ли физиономиируководства нефтяной компании "Зебелу" не нравятся – бог весть. Приложили, таксказать.Здесь самоевремя попенять на недостатки современного образования (это к вопросу, почему вначале заметки претенциозно упоминались "продвинутые" вузы), но от этого нелегче. Безграмотный фейк пошел гулять по тому самому рунету, о котором былдоклад: Meduza написала, что "вклад рунета в экономику России оказался немногимменьше налоговых поступлений Роснефти", а "До///дь" (как же без него)констатировал, что "годовой вклад рунета в экономику почти сравнялся с налогамиРоснефти".Нет, еслибрать голые цифры, то все верно: 3,9 – почти 4,0. Но это сквозь очки учителяарифметики. Однако в том-то и дело, что многочисленные комментаторы, какправило, прогуливавшие университетские курсы по экономике, задались целью нестолько проанализировать рунет и его результаты, сколько обгадитьгосударственную "Роснефть" как крупнейшего налогоплательщика, а заодно весьроссийский сырьевой сектор.Смело такпередергивают. Мол, еще чуть-чуть и нефтянка будет нам на фиг не нужна.Сейчаспойдет небольшое умничанье. Сравнение станет корректным при наличиисопоставимых данных. С налоговыми платежами "Роснефти" (4,0 триллиона рублей)правильно сравнивать не 3,9 триллиона рублей выручки рунета, а 10 млрд. рублейсуммарных налоговых платежей цифровых столпов – тех самых Yandex, Mail.ru иQiwi. Разница в 400 раз, или налоги ключевых игроков составили всего 0,3% отналоговых платежей "Роснефти".Если же кто-тоиз "Зебела", Медузы или До///дя захочет сравнить выручку с выручкой, то валовойдоход "Роснефти" в 2018 году был 8,1 триллиона рублей, что в 2,1 раза больше,чем у всего рунета. К тому же (сейчас автору будет стыдно за диктовку прописныхистин) зарплаты учителей, военных или врачей формируются не за счет оборота,интернет-торговли, а из налоговых платежей в бюджет. В частности, тех самых 4,0триллиона рублей "Роснефти", что, к слову, составили почти 28% всех доходовфедерального бюджета за 2018 год.Оставлю многопрофильным экспертам наслаждение ковыряться в настоящем ибудущем цифровой экономики. Но предостерегу их от ненавязчивой, а где-то –заказной политизации обсуждаемых процессов. Например, от сопоставления кислогос мягким. Читатель (зритель, слушатель) в конечном итоге разберется и уйдет отвас вместе с рейтингами, подписчиками, рекламными и спонсорскими доходами.Тогда вы (возможно) и задумаетесь о пользе грамотности в эпоху "цифры".