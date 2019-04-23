Если вы выпускник какого-нибудь продвинутого вуза, этот материал можете не читать. Всем остальным, особенно заботящимся о своей финансовой грамотности, смею рекомендовать ознакомиться.
Если вы выпускник какого-нибудь продвинутого вуза, этот материал можете не читать. Всем остальным, особенно заботящимся о своей финансовой грамотности, смею рекомендовать ознакомиться.
На прошлой неделе любопытный выпустила Российская ассоциация электронных коммуникаций
(РАЭК), называется он "Рунет сегодня". Ознакомиться с ним можно здесь.
Исследование интересное, хоть и слегка замшелое, как, впрочем, вся российская
аналитика последнего периода: старичкам приелось, молодежь живет в другом
измерении.
На примере
сочинения о рунете ветхость выглядит так: в то время как мировая экономика, а
вслед за ней – политика, примеряют приставку Uber, мы по-прежнему толкуем про
доморощенные Yandex, Mail и Qiwi. Кстати, тут Bloomberg обнаружил двух доселе
неизвестных миллиардеров из России – уроженцев Вологды Дмитрия и Игоря Бухманов
(по $1,4 миллиарда на брата), "поднявшихся" на компьютерных играх – да вот
беда: все права они оформили на офшорную Playrix Holding Ltd., следовательно, к
российской экономике никакого отношения не имеют.
Понятно, что
в "Рунете сегодня" о них ни слова.
Но к делу, к
финансовой грамотности в Uber-эпоху. В докладе совокупный объем цифровой
экономики России за 2018 год оценен в 3,9 триллиона рублей: почти 2,0 триллиона
– электронная коммерция, 1,6 триллиона – мобильная экономика, 263 миллиарда –
маркетинг с рекламой и т.д.
Маловато
будет: с высоких трибун многократно заявлялось, что доля цифровой экономики в
ВВП составляет порядка 5%. ВВП за 2018 год составил, по первой оценке Росстата,
103,6 триллиона рублей, из чего следует, что цифровая экономика дала 5,2
триллиона, а не 3,9. Если же отталкиваться от 3,9 триллиона рублей, то
получается не 5%, а несчастные 3,8%.
Кому верить?
Лично я склоняюсь к высоким трибунам: у них информации всяко больше. Ну да
ладно, хотя стартовая оплошность слегка омрачает весь настрой.
"Подумаешь",
– скажете вы и будете правы: действительно, ерунда. Но дальше, уже не в
докладе, а в прессе, началось форменное помешательство.
Сетевое
издание The Bell ни с того ни с сего решило сравнить ВЫРУЧКУ рунета с...
НАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ "Роснефти", составившими по итогам прошлого года 4,0 триллиона
рублей! "Вся экономика рунета – это столько же, сколько налогов "Роснефть"
заплатила в 2018 году".
То ли
"Роснефть" когда-то не стала спонсором боевого листка, то ли физиономии
руководства нефтяной компании "Зебелу" не нравятся – бог весть. Приложили, так
сказать.
Здесь самое
время попенять на недостатки современного образования (это к вопросу, почему в
начале заметки претенциозно упоминались "продвинутые" вузы), но от этого не
легче. Безграмотный фейк пошел гулять по тому самому рунету, о котором был
доклад: Meduza написала, что "вклад рунета в экономику России оказался немногим
меньше налоговых поступлений Роснефти", а "До///дь" (как же без него)
констатировал, что "годовой вклад рунета в экономику почти сравнялся с налогами
Роснефти".
Нет, если
брать голые цифры, то все верно: 3,9 – почти 4,0. Но это сквозь очки учителя
арифметики. Однако в том-то и дело, что многочисленные комментаторы, как
правило, прогуливавшие университетские курсы по экономике, задались целью не
столько проанализировать рунет и его результаты, сколько обгадить
государственную "Роснефть" как крупнейшего налогоплательщика, а заодно весь
российский сырьевой сектор.
Смело так
передергивают. Мол, еще чуть-чуть и нефтянка будет нам на фиг не нужна.
Сейчас
пойдет небольшое умничанье. Сравнение станет корректным при наличии
сопоставимых данных. С налоговыми платежами "Роснефти" (4,0 триллиона рублей)
правильно сравнивать не 3,9 триллиона рублей выручки рунета, а 10 млрд. рублей
суммарных налоговых платежей цифровых столпов – тех самых Yandex, Mail.ru и
Qiwi. Разница в 400 раз, или налоги ключевых игроков составили всего 0,3% от
налоговых платежей "Роснефти".
Если же кто-то
из "Зебела", Медузы или До///дя захочет сравнить выручку с выручкой, то валовой
доход "Роснефти" в 2018 году был 8,1 триллиона рублей, что в 2,1 раза больше,
чем у всего рунета. К тому же (сейчас автору будет стыдно за диктовку прописных
истин) зарплаты учителей, военных или врачей формируются не за счет оборота,
интернет-торговли, а из налоговых платежей в бюджет. В частности, тех самых 4,0
триллиона рублей "Роснефти", что, к слову, составили почти 28% всех доходов
федерального бюджета за 2018 год.
Оставлю многопрофильным экспертам наслаждение ковыряться в настоящем и
будущем цифровой экономики. Но предостерегу их от ненавязчивой, а где-то –
заказной политизации обсуждаемых процессов. Например, от сопоставления кислого
с мягким. Читатель (зритель, слушатель) в конечном итоге разберется и уйдет от
вас вместе с рейтингами, подписчиками, рекламными и спонсорскими доходами.
Тогда вы (возможно) и задумаетесь о пользе грамотности в эпоху "цифры".