Больше сотни жителей Подмосковья уже обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Треть из них - дети. Однако случаев заболевания клещевым энцефалитом не выявлено.

Больше сотни жителей Подмосковья уже обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Треть из них — дети. Однако случаев заболевания клещевым энцефалитом не выявлено.Роспотребнадзор предупреждает, что пик активности насекомых придется на май-июнь. Но клещи уже вышли на охоту. Причем не только в лесах Подмосковья, но и в городских парках.Самые опасные районы — Дмитровский и Талдомский, следом идут Мытищинский, Волоколамский, Наро-фоминский, Домодедовский и Ступинский районы. А в Москве лидером по численности этих насекомых считается Крылатский лесопарк.