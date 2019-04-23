В Барнауле и Омске решается вопрос о датах, когда теперь могут состояться концерты Любови Успенской. Ранее сообщалось, что выступления артистки в этих городах сорвались по техническим причинам, позже представитель Успенской рассказала, что из-за пробок по дороге в аэропорт они опоздали на самолет.

В Барнауле и Омске решается вопрос о датах, когда теперь могут состояться концерты Любови Успенской. Ранее сообщалось, что выступления артистки в этих городах сорвались.Сначала появилась информация, что Успенская госпитализирована, затем певица в своем "Инстаграме" сообщила, что "никто не заболел", а концерты отменены "по техническим причинам".Представитель певицы Мила Соловьева уточнила причину срыва концертов. Она сообщила, что Успенская опоздала на самолет, когда ехала с выступления на концерте Брендона Стоуна.По дороге в аэропорт была сильная загруженность из-за аварии, что послужило причиной задержки в дороге на полтора часа."В результате чего логистика сильно сдвинулась, и мы были вынуждены начать тур с Новосибирска 24 числа", — рассказала РИА Новости представитель певицы.Она также сообщила, что в Барнауле и Омске концерты состоятся, но в другие даты, а вопрос возврата или обмена билетов сейчас обсуждается. Информация об этом появится позже.