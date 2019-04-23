Мария Кожевникова обратилась к общественности. Недавно популярная актриса публично сцепилась с Ксенией Собчак.

Мария Кожевникова обратилась к общественности. Недавно популярная актриса публично сцепилась с Ксенией Собчак.С понедельника, 22 апреля, у православных христиан началась Страстная неделя. Эти семь дней считаются самыми строгими во весь Великий пост. По такому случаю Мария Кожевникова сделала заявление. Она намерена всю неделю голодать. "Держите пост?!" – обратилась к многочисленным подписчикам популярная актриса на своей официальной страничке в социальной сети Instagram."Я и моя кума держим пост, от начала и до конца. И по благословению он дается очень легко и без искушений", "Нет, верю в Бога, но не слежу за церковными праздниками и не соблюдаю посты, может быть со временем ко мне это придет, но пока мне хватает веры", "Отказаться от того, без чего не можешь прожить... Вредные привычки, осуждение, тот же гаджет... На деле реально соблюдают пост единицы", – отреагировали на сообщение Марии Кожевниковой подписчики.Ранее актриса попала в неприятную историю. На шоу "Секрет на миллион" Мария Кожевникова призналась, что даже не здоровается с телеведущей Ксенией Собчак после того, как та в соцсети Twitter обматерила ее, узнав, что актриса стала депутатом. Заодно и припомнила съемку в мужском журнале и фото, на котором у Марии видно нижнее белье.Ксения Собчак не замедлила отреагировать на слова артистки. Скандально известная ведущая опубликовала в своем аккаунте пост-ответ, объяснив, что просто пошутила, напомнив, что потом предложила ей сделать интервью. Однако тогда Мария Кожевникова ей отказала. Актриса вступила в полемику с телеведущей, после чего некоторые пользователи высказали мнение, что таким образом две блондинки неплохо "пропиарились".