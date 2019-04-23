В Крыму начались испытания энергосистемы полуострова в изолированном режиме. Это стало возможно благодаря запуску на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС.

В Крыму начались испытания энергосистемы полуострова в изолированном режиме. Это стало возможно благодаря запуску на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС, сообщили "Интерфаксу" в ООО "Севастопольэнерго".Первые очереди обеих ТЭС были введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые энергоблоки — в середине марта. Мощность каждой из ТЭС — 470 МВт.До строительства двух станций основной переток электроэнергии поступал в Крым по энергомосту с материковой территории России. Также в случае необходимости на полуострове использовали мобильные газотурбинные электрические станции.Испытания продлятся 23 и 24 апреля. Проверка должна проверить работу энергосистемы в условиях обеспечения потребителей Крыма электроэнергией в полном объеме, уточнили в ГУП "Крымэнерго".