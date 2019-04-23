В матче 33-го тура чемпионата Франции Пари Сен-Жермен, в ранге победителя первенства страны, на своем поле в Париже обыграл Монако со счетом 3:1. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен", в ранге победителя первенства страны, на своем поле в Париже обыграл "Монако" со счетом 3:1. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Матч был достаточно равным. Киллиан Мбаппе проявил свою эффективность на поле, он решил судьбу матча, – приводит слова Жардима пресс-служба "Монако". – Будущее? Оно заключается в следующих матчах, которые нам предстоит сыграть. Мы хотим сохранить свое место в Лиге 1. Я не обеспокоен, потому что знаю, что борьба за спасение продлится до самого конца сезона».«Главное- это не терять серьезный настрой и думать о предстоящих матчах. Чтобы остаться в чемпионате Франции нам понадобится заработать шесть очков в последних пяти матчах», –подытожил Жардим.Напомним, "Монако" с 32 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата Франции монегаски 1 мая на выезде сыграют с командой "Ренн".