Лолита Милявская летит в Киев, к своему приятелю Владимиру Зеленскому. Певица уверена, что теперь, когда бывший шоумен стал президентом, все ограничения на въезд российских звезд в Незалежную будут сняты.

Лолита Милявская летит в Киев, к своему приятелю Владимиру Зеленскому.Певица уверена, что теперь, когда бывший шоумен стал президентом, всеограничения на въезд российских звезд в Незалежную будут сняты.участвовала во многих проектах Владимира Зеленского.Новый президент Украины – порядочный человек и не забудет старых друзей,считает артистка."Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем насвой маленький кусочек пирожка", – заявила Лолита в видеообращении,опубликованном в Instagram.Певица имеет в виду всех российских артистов, которые попали в черный списокСлужбы безопасности Украины после событий 2014 года.Напомним, в апреле 2017 года ехала поездомна Украину, где ее ждали дочь и больная мать. Однако пограничники не пропустилипевицу на украинскую территорию на том основании, что певица выступала в Крымупосле того, как полуостров вернулся в состав России. Киев запретил исполнительнице въезд на Украинуна три года, напоминает .Во втором туре голосования на выборах президента Украины,который прошел 21 апреля, Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21%голосов. Петр Порошенко набрал 24,46%, он уже признал поражение., по ее словам, надеется на то, чтопобедивший в выборах Владимир Зеленский снимет ограничения в отношениироссийских звезд. По словам певицы, она участвовала во многих проектах шоуменаи осталась довольна – Зеленский показал себя очень порядочным человеком.