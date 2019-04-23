Лолита Милявская летит в Киев, к своему приятелю Владимиру Зеленскому.
Певица уверена, что теперь, когда бывший шоумен стал президентом, все
ограничения на въезд российских звезд в Незалежную будут сняты.
Лолита Милявская летит в Киев, к своему приятелю Владимиру Зеленскому.
Певица уверена, что теперь, когда бывший шоумен стал президентом, все
ограничения на въезд российских звезд в Незалежную будут сняты.
участвовала во многих проектах Владимира Зеленского.
Новый президент Украины – порядочный человек и не забудет старых друзей,
считает артистка.
"Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на
свой маленький кусочек пирожка", – заявила Лолита в видеообращении,
опубликованном в Instagram.
Певица имеет в виду всех российских артистов, которые попали в черный список
Службы безопасности Украины после событий 2014 года.
Напомним, в апреле 2017 года ехала поездом
на Украину, где ее ждали дочь и больная мать. Однако пограничники не пропустили
певицу на украинскую территорию на том основании, что певица выступала в Крыму
после того, как полуостров вернулся в состав России. Киев запретил исполнительнице въезд на Украину
на три года, напоминает .
Во втором туре голосования на выборах президента Украины,
который прошел 21 апреля, Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21%
голосов. Петр Порошенко набрал 24,46%, он уже признал поражение.
, по ее словам, надеется на то, что
победивший в выборах Владимир Зеленский снимет ограничения в отношении
российских звезд. По словам певицы, она участвовала во многих проектах шоумена
и осталась довольна – Зеленский показал себя очень порядочным человеком.