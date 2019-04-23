Лолита Милявская летит в Киев к своему приятелю Владимиру Зеленскому.
Певица уверена: теперь, когда бывший шоумен стал президентом, ограничения на въезд российских звезд в Незалежную будут сняты.
Лолита Милявская летит в Киев к своему приятелю Владимиру Зеленскому.
Певица уверена: теперь, когда бывший шоумен стал президентом, ограничения на въезд российских звезд в Незалежную будут сняты.
участвовала во многих проектах Владимира Зеленского.
Новый президент Украины – порядочный человек, он не забудет старых друзей,
считает артистка.
"Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем на
свой маленький кусочек пирожка", – заявила Лолита в видео,
опубликованном в Instagram.
Певица имеет в виду российских артистов, которые попали в черный список
Службы безопасности Украины после событий 2014 года.
В апреле 2017-го ехала поездом
на Украину, где ее ждали дочь и больная мать. Однако пограничники не пустили
звезду на территорию страны на том основании, что она выступала в Крыму
после присоединения полуострова к России. Исполнительнице запретили въезд в Незалежную на три года, напоминает .
Во втором туре голосования на выборах президента Украины,
который прошел 21 апреля, Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21%
голосов. Петр Порошенко набирает 24,46% – он уже признал поражение.
надеется на то, что Владимир Зеленский снимет ограничения в отношении
российских звезд. По словам певицы, она участвовала во многих его проектах и осталась довольна – шоумен показал себя очень порядочным человеком.