Лолита Милявская летит в Киев к своему приятелю Владимиру Зеленскому. Певица уверена: теперь, когда бывший шоумен стал президентом, ограничения на въезд российских звезд в Незалежную будут сняты.

Лолита Милявская летит в Киев к своему приятелю Владимиру Зеленскому.Певица уверена: теперь, когда бывший шоумен стал президентом, ограничения на въезд российских звезд в Незалежную будут сняты.участвовала во многих проектах Владимира Зеленского.Новый президент Украины – порядочный человек, он не забудет старых друзей,считает артистка."Ну чего греха таить? Мы, конечно, все рассчитываем насвой маленький кусочек пирожка", – заявила Лолита в видео,опубликованном в Instagram.Певица имеет в виду российских артистов, которые попали в черный списокСлужбы безопасности Украины после событий 2014 года.В апреле 2017-го ехала поездомна Украину, где ее ждали дочь и больная мать. Однако пограничники не пустилизвезду на территорию страны на том основании, что она выступала в Крымупосле присоединения полуострова к России. Исполнительнице запретили въезд в Незалежную на три года, напоминает .Во втором туре голосования на выборах президента Украины,который прошел 21 апреля, Владимир Зеленский побеждает с результатом в 73,21%голосов. Петр Порошенко набирает 24,46% – он уже признал поражение.надеется на то, что Владимир Зеленский снимет ограничения в отношениироссийских звезд. По словам певицы, она участвовала во многих его проектах и осталась довольна – шоумен показал себя очень порядочным человеком.