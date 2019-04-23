Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение секретаря Генерального совета Единой России Андрея Турчака помочь пострадавшим от пожаров в Забайкалье владельцев домашних хозяйств. В частности, будет рассмотрена возможность помочь людям восстановить поголовье крупного скота или же выделить для них льготных кредитов на восстановление сгоревшего имущества и закупку нового поголовья.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака помочь пострадавшим от пожаров в Забайкалье владельцев домашних хозяйств. В частности, будет рассмотрена возможность помочь людям восстановить поголовье крупного скота или же выделить для них льготных кредитов на восстановление сгоревшего имущества и закупку нового поголовья.
Как заметил Андрей Турчак, даже по первоначальным порядка четырех тысяч голов крупного рогатого скота просто сгорело. "Зачастую это единственный источник дохода для семьи, которая проживает на сельской территории", – заметил секретарь Генерального совета "Единой России", обращаясь к премьер-министру с просьбой помочь людям.
Дмитрий Медведев с его позицией согласился. "Давайте подумаем, я абсолютно не возражаю против того, чтобы посмотреть и какую-то дополнительную помощь на приобретение утраченного поголовья оказать", – заметил он. Председатель правительства подтвердил, что в результате пожаров имуществу местных жителей был нанесен серьезный ущерб – были уничтожены дома, обстановка и сельскохозяйственные объекты, в том числе – скот.
Премьер-министр поручил председателю правительства по вопросам агропромышленного комплекса Алексею Гордееву проверить данные и подготовить предложения по решению проблемы. Вариант с кредитованием будет рассматриваться в том случае, если объемы необходимой помощи будут значительными.
Кроме того, Андрей Турчак отчитался о выполнении поручения по организации оказания помощи жителям Забайкалья. "Партия активно в эту работу включилась, в короткие сроки были организованы восемь пунктов сбора этой помощи не только в Чите, но и непосредственно на территории самих наиболее пострадавших районов", – подчеркнул он.
"Все депутаты – региональные, муниципальные, весь наш партийный актив – на постоянной связи с жителями, то есть непосредственно собирается та помощь адресная, которая необходима на данный момент людям, начиная от постельного белья, школьных принадлежностей. В эти же районы нами направлены волонтеры "Молодой Гвардии Единой России" и к оказанию помощи присоединились партийные организации соседних регионов в Забайкалье", – подчеркну секретарь Генсовета "Единой России".
Он добавил, что партии важно не просто собрать помощь, но и сделать это адресно, обеспечив людей именно тем, что им необходимо. Дмитрий Медведев работу волонтеров одобрил.
"Хорошо, что наши волонтеры выдвинулись туда. Это довольно отдаленные места, места с невысокой плотностью населения. Люди попали в беду, и присутствие добровольцев не плохо, продолжайте", – оценил инициативу премьер-министр.