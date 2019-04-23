Однако, это касается только тех построек, которые по результатам обследования окажутся безопасными для проживания людей.

Легализация построенного самовольно жилья должна быть максимальной при условии, что такие дома являются безопасными для проживания людей, заявил глава Минстроя РФ Владимир Якушев на заседании правления общественной организации "Опора России".Проблему самовольных построек МКД обозначил общественный омбудсмен по строительной отрасли Дмитрий Котровский. Сегодня по числу таких объектов лидирует Краснодарский край. Во многих домах проживают люди, где-то через суды были получены свидетельства о собственности. По его мнению, снос таких объектов может привести к социальной напряженности. Омбудсмен предложил ввести временный мораторий на снос таких домов, провести дополнительные технические экспертизы.Власти Краснодарского края в судебном порядке инициировали снос домов-самостроев, незаконно введенных в эксплуатацию. В прошлом году в общей сложности были снесены 372 здания, около половины из них — в Сочи. Потом в сочинской мэрии сообщили, что самострои могут избежать сноса, если дополнительная проверка не выявит нарушений норм противопожарной и сейсмической безопасности."Позиция министерства сегодня такова, ее разделяет и Виталий Леонтьевич (ред.- Мутко): если мы проводим инструментальное обследование и понимаем, людям безопасно жить в таком помещении, то тогда, конечно, нужно найти вариант, как эту постройку узаконить", - сказал Владимир Якушев.При этом, должна вестись совместная работа министерства и регионов: должны быть найдены пути, как максимально узаконить все то, что есть. Снос должен быть минимальным, если безопасность людей соблюдается. Однако, это не значит, что самострои должны появляться и дальше.