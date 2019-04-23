Начиненный взрывчаткой микроавтобус взорвался во время разминирования в крупнейшем городе Шри-Ланки. Это девятый взрыв, прогремевший в Коломбо за последние два дня. Инцидент не миновал камер очевидцев.

Начиненный взрывчаткой микроавтобус взорвался во время разминирования в крупнейшем городе Шри-Ланки. Это девятый взрыв, прогремевший в Коломбо за последние два дня. Инцидент не миновал камер очевидцев.Взрывное устройство было заложено автомобиле, припаркованном на обочине недалеко от католической церкви в Коломбо. Попытки саперов разминировать микроавтобус успехом не увенчались, и тогда они провели контролируемый взрыв.В результате никто из людей, по предварительным данным, не пострадал. На кадрах видно, что вокруг собралось много зевак, а после взрыва от автомобиля остались одни обломки.Днем 21 апреля в Коломбо и окрестных городах прогремели восемь мощных взрывов. Целями семерых-смертников стали католические храмы и гостиницы, число жертв достигло 290 человек, более 600 пострадали.В понедельник полицейские обнаружили 87 детонаторов для взрывных устройств на автобусной стоянке в Коломбо.