Пилот легкомоторного самолета погиб во время неудачного взлета из калифорнийского аэропорта - его Beechcraft 60 Duke успел подняться на 15 метров, после чего врезался носом в землю и загорелся. Камера наблюдения зафиксировала момент крушения.

Пилот легкомоторного самолета погиб во время неудачного взлета из калифорнийского аэропорта — его Beechcraft 60 Duke успел подняться на 15 метров, после чего врезался носом в землю и загорелся, сообщает ABC7. Камера наблюдения зафиксировала момент крушения.Трагический инцидент произошел около восьми часов вечера в минувший четверг, 18 апреля, в Фуллертоне, но о причинах катастрофы ничего не сообщается. На кадрах видно, как набравший скорость 130 километров в час самолет спустя несколько секунд после отрыва от полосы переворачивается в воздухе и утыкается носом в землю."Мой дедушка утверждает, что услышал, как заглох двигатель, после чего прогремел мощный взрыв. Мы бросились на место, там уже было много людей, все пытались потушить пожар", — рассказал один из очевидцев.Пожарным удалось быстро совладать с огнем, однако спасти пилота — местного жителя около 50 лет — не удалось, от полученных травм он скончался на месте. От шестиместного Beechcraft Duke практически ничего не осталось.