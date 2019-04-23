23.04.2019

2019-04-23 09:00:44

Москвичей предупредили о мощном шторме в мае

В мае и начале июня в Москву придут холодные воздушные массы из Арктики. По словам синоптика Владимира Семенова, жителям столицы стоит ожидать в это время штормовые ветра и ураганы.



Пик аномальной погоды придется на вторую половину мая и начало июня, передает . Специалист уточнил, что подобные явления возникают из-за контрастности воздушных масс.