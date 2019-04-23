На этот раз вопрос возник к созданию нового логотипа музея

На этот раз вопрос возник к созданию нового логотипа музеяНа бывшего директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игоря Конышева завели второе уголовное дело. Расследованием занимается СледКом и ФСБ.Конышева подозревают в растрате вверенного имущества. Его заместителя Александра Трушинского и директора ООО «Агентство Музейных инноваций» Сергея Картинцева подозревают в пособничестве в растрате госимущества.Летом 2016 года вслед за назначением на должность директора Игорь Конышев, имея умысел на хищение денег музея, сообщил своему заму о намерении заключить фиктивный договор на разработку и изготовление фирменного логотипа учреждения. Трушинский привлёк к исполнению замысла Картинцева.Осенью 2016 года с целью придания видимости законности действий, экс-директор подписал с ООО «Агентство Музейных инноваций» договор о разработке элементов фирменного стиля музея-заповедника в графическом формате. Заведомо завышенная стоимость договора составила почти 400 тысяч рублей.Следствие установило, что фактические затраты на изготовление логотипа составили всего 70 тысяч рублей.Примечательно, что с 1997-го года Владимиро-Суздальский музей-заповедник имел логотип, созданный силами сотрудников учреждения. Обоснованной необходимости в создании нового фирменного стиля. При этом в штате музея работают 7 художников, 3 дизайнера и архитектор, которые могли самостоятельно справиться с задачей.Кроме того, не исключается, что затраты составили даже не 70 тысяч рублей, а совсем мизерную сумму.Расследование уголовных дел продолжается.