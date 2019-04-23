Рыжий из Иванушек подтвердил слухи о разладе в
семье. Андрею Григорьеву-Аполлонову в конце концов пришлось признать, что в его
браке с Мариной не все гладко. В то же время, артист утверждает, что речи о
разводе пока не идет.
Рыжий из "Иванушек" подтвердил слухи о разладе в
семье. Андрею Григорьеву-Аполлонову в конце концов пришлось признать, что в его
браке с Мариной не все гладко. В то же время, артист утверждает, что речи о
разводе пока не идет.
Сообщения о том, что у жены
Марины роман с баскетболистом Андреем Зубковым, появились еще на прошлой
неделе. Однако Андрей Григорьев-Аполлонов называл эту информацию слухами,
говорил, что о его семье постоянно судачат. Но в итоге певцу пришлось признать
очевидное.
"Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были
увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно ,
разобраться каждый в себе и своем внутреннем я", – написал Андрей в своем Instagram.
Тем не менее, продолжает
утверждать, что не намерен разводиться с Мариной. Григорьев-Аполлонов
подчеркивает: самое главное – сохранить
дружеские отношения, сообща воспитывать детей – 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема.
"Наши дети будут безостановочно окружены заботой и
любовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарии
никто из нас давать не будет! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись! Ибо моя
семья – моя жизнь!", – обратился к подписчикам Андрей.
Тем временем супруга Марина с детьми, по некоторым данным, уже переехала в дом к Андрею
Зубкову. Сообщается, что баскетболист быстро нашел общий язык с мальчишками,
пишет "7Дней".