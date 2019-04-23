Рыжий из Иванушек подтвердил слухи о разладе в семье. Андрею Григорьеву-Аполлонову в конце концов пришлось признать, что в его браке с Мариной не все гладко. В то же время, артист утверждает, что речи о разводе пока не идет.

Рыжий из "Иванушек" подтвердил слухи о разладе всемье. Андрею Григорьеву-Аполлонову в конце концов пришлось признать, что в егобраке с Мариной не все гладко. В то же время, артист утверждает, что речи оразводе пока не идет.Сообщения о том, что у женыМарины роман с баскетболистом Андреем Зубковым, появились еще на прошлойнеделе. Однако Андрей Григорьев-Аполлонов называл эту информацию слухами,говорил, что о его семье постоянно судачат. Но в итоге певцу пришлось признатьочевидное."Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это былиувлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно ,разобраться каждый в себе и своем внутреннем я", – написал Андрей в своем Instagram.Тем не менее, продолжаетутверждать, что не намерен разводиться с Мариной. Григорьев-Аполлоновподчеркивает: самое главное – сохранитьдружеские отношения, сообща воспитывать детей – 15-летнего Ваню и 11-летнего Артема."Наши дети будут безостановочно окружены заботой илюбовью! Просьба уважать нашу личную жизнь и совместное решение! Комментарииникто из нас давать не будет! И не волнуйтесь плиз, у нас все зашибись! Ибо моясемья – моя жизнь!", – обратился к подписчикам Андрей.Тем временем супруга Марина с детьми, по некоторым данным, уже переехала в дом к АндреюЗубкову. Сообщается, что баскетболист быстро нашел общий язык с мальчишками,пишет "7Дней".